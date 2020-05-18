18.05.2020 - 11:54 |
Son dakika... Benzin ve motorine zam geliyor
Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren 13 kuruş motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Cuma günü 32,91 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,50 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 08.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,45 artışla 33,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 30,76 dolardan alıcı buldu.
Akaryakıt sektörü yetkililerinin verdiği bilgiye göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla 13 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 8 kuruş zam bekleniyor.
Salep eken çiftçiler 500 metre karelik alanda 20 bin TL'lik gelir elde ediyorMetre kareye düşen gelir bazında oldukça karlı olan salep, bu sene üreticinin yüzünü güldürdü.Korona virüsü tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye’de gerekli tedbirler alınarak çiftçilerin üretime devam etmesi isteniyor. Metre kareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Çiftçiler, sezonun son saleplerinin hasadına başladı.