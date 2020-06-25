25.06.2020 - 09:25 |
Son dakika... Benzinde 22 kuruşluk indirim
Son dakika haberi... Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Edinilen bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.
Dikkat çeken uyarı: Kene saldırıları ve vakalar artacakSon dakika haberine göre Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Erdal İlgü, iki konaklı kenelerin açıklıklarını gidermek ve ikinci gömleklerini değiştirmek için Ağustos ayına yakın dönemlerde kan emmeye başlayacaklarını belirterek, kenelerin saldırıya geçeceklerini ve vaka sayılarında artış yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.