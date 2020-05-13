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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine 19 kuruş indirim geldi
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    13.05.2020 - 16:08 |

    Son dakika... Benzine 19 kuruş indirim geldi

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş indirime gidilecek.

    Son dakika... Benzine 19 kuruş indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,61 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,47 liraya, İzmir'de 5,83 liradan 5,64 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Koronavirüs nedeniyle arsa, bahçe ve tarlalara talep arttı, fiyatlar yükseldiEskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle; arsa, tarla ve bahçelere olan taleplerde artış olduğunu ve bu gayrimenkullerin yüzde 20 oranında fiyatlarının arttığını söyledi.
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