BİST98.8950.05EURO7.690.17USD7.080.54ALTIN386.380.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine 5 kuruş zam
    ABONE OL
    05.05.2020 - 16:35 |

    Son dakika... Benzine 5 kuruş zam

    Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.

    Son dakika... Benzine 5 kuruş zam

     

    AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Şişli'de otomobile silahlı saldırı!Son dakika - İstanbul Şişli'de başka bir araçla önü kesilen otomobildeki kişiye silahlı saldırı düzenlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Silivri'de park halindeki otomobili alev alev yandı!

    Silivri'de park halindeki otomobili alev alev yandı!

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Seyahat yasağı kalktı mı? Hangi illere seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Seyahat yasağı kalktı mı? Hangi illere seyahat yasağı kalktı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

    Sıradaki Haber