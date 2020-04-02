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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika.... Benzine indirim geldi
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    02.04.2020 - 16:09 |

    Son dakika.... Benzine indirim geldi

    Son dakika haberlere göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzin fiyatında 14 kuruş indirim gerçekleşti.

    Son dakika.... Benzine indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,06 lira olacak.

    Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    İletişim Başkanı Altun'dan Milli Dayanışma Kampanyası paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin video paylaştı.
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