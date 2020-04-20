BİST98.6390,47 EURO7,540,07USD6,940,13ALTIN377,640,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri SON DAKİKA... Benzine indirim geldi
    ABONE OL
    20.04.2020 - 16:20 |

    SON DAKİKA... Benzine indirim geldi

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

    SON DAKİKA... Benzine indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,39 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,34 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,25 liradan 5,20 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,37 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldıMardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen kurt, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

    Küplere Binmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Dilinde Tüy Bitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

    Dilinde Tüy Bitmek Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

    Sıradaki Haber