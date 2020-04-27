BİST101.0742,34 EURO7,590,69USD6,990,52ALTIN386,35-0,08
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine indirim geldi
    ABONE OL
    27.04.2020 - 16:33 |

    Son dakika... Benzine indirim geldi

    Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 9 kuruş indirime gidilecek.

    Son dakika... Benzine indirim geldi

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 9 kuruş olarak yansıyacak.

    Buna göre, başkent Ankara'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,12 liradan 5,03 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,20 liraya inecek.

    Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

    Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

    Yunusların nadir görülen ışık saçan gösterisi kameradaABD'nin California eyaletinde bazı deniz planktonlarının okyanusta mavi ışık yayması sonucu ortaya çıkan yakamoz olayı görüntülendi. Patrick Coyne adlı bir kişi, okyanusta ışık saçan bu planktonların arasında yüzen yunusları görüntülemeyi başardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    30 Nisan sonrası okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

    30 Nisan sonrası okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Memur, işçi bütün çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

    'Evde koşu' başlıyor

    'Evde koşu' başlıyor

    Sıradaki Haber