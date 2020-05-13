Son dakika... Benzine indirim geliyor

Dün 30,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 29,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,59 dolardan alıcı buldu. Küresel piyasalarada yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece ayrısı itibarıyla 19 kuruşluk bir indirim bekliyor.

Öte yandan Suudi Arabistan, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak üretimini 1 milyon varil azaltacağını ilan etmiş ve diğer bazı üreticiler de benzer kesintilere gideceklerini açıklamışlardı.