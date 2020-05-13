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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Benzine indirim geliyor
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    13.05.2020 - 09:47 |

    Son dakika... Benzine indirim geliyor

    Akaryakıt sektörü yetkililerinin milliyet.com.tr'ye verdiği bilgiye göre; Benzinin litre fiyatına bu gece ayrısı itibarıyla 19 kuruş indirim bekleniyor.

    Son dakika... Benzine indirim geliyor

    Dün 30,73 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 29,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 azalışla 29,51 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 25,59 dolardan alıcı buldu. Küresel piyasalarada yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

    Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre benzinin litre fiyatında bu gece ayrısı itibarıyla 19 kuruşluk bir indirim bekliyor.

    Öte yandan Suudi Arabistan, 1 Mayıs'ta başlanan kesintilere ek olarak üretimini 1 milyon varil azaltacağını ilan etmiş ve diğer bazı üreticiler de benzer kesintilere gideceklerini açıklamışlardı.

    Turizmcilerden Alanya'ya gelen her turiste mektupCorona virüs salgını nedeniyle etkilenen turizm sektörünü normalleşme süreciyle birlikte tekrar canlandırmak isteyen turizmciler, daha önce Antalya bölgesine gelen 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderme kararı aldı. Bu organizasyona katılan Alanya'daki turizmciler de farklı ülkeden gelen turistlerin olması dolayısıyla dil seçeneğini daha da artırdı. Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bizim burada hedefimiz şu ana kadar Alanya'mızda nefes alan, Alanya'mızdan su içen her misafire ulaşabilmek ve bu anlamda da başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.
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