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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika| Berat Albayrak: Zoru başardık
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    22.06.2020 - 14:42 |

    Son dakika| Berat Albayrak: Zoru başardık

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık." dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!"

    Son dakika| Berat Albayrak: Zoru başardık

    Bakan Berat Albayrak: Tek yürek olduk, zoru başardıkHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık." dedi.
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