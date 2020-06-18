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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Berat Albayrak'tan Varlık Fonu ve Turkcell açıklaması
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    18.06.2020 - 13:03 |

    Son dakika: Berat Albayrak'tan Varlık Fonu ve Turkcell açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim." dedi.

    Son dakika: Berat Albayrak'tan Varlık Fonu ve Turkcell açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun."

    Son dakika: Berat Albayraktan Varlık Fonu ve Turkcell açıklaması

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