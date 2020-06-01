BİST105.5200.00EURO7.570.13USD6.79-0.32ALTIN381.190.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika...Borsa haftaya yükselişle başladı!
    ABONE OL
    01.06.2020 - 10:12 | | AA

    Son dakika...Borsa haftaya yükselişle başladı!

    Bir son dakika haberine göre, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,91 artışla 106.481,02 puana yükseldi.

    Son dakika...Borsa haftaya yükselişle başladı!

    Açılışta BIST 100 endeksi, 960,54 puan ve yüzde 0,91 değer kazanarak 106.481,02 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 0,95 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise 0,18 ile iletişim oldu.

    Cuma günü yüzde 0,15 değer kazanan BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 2,42 ve mayısta yüzde 4,36 yükseliş kaydetti.

    Analistler, bu hafta yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası toplantısı ve cuma günü yayımlanacak ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini bildirdi.

    Bugünün veri takviminde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 109.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

     

     

    Normalleşmenin ilk sabahında insan ve trafik yoğunluğu oluştuCorona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk gününde İstanbul Cevizlibağ'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şok eden görüntü! Giysi toplama kutusunu soydular

    Şok eden görüntü! Giysi toplama kutusunu soydular

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Her şey değişti! 4500 gün ile emekli olabilirsiniz

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Belçika Prensi Joachim özür diledi

    Son dakika... Kapalıçarşı'da esnafı da son hazırlıklarını tamamladı!

    Son dakika... Kapalıçarşı'da esnafı da son hazırlıklarını tamamladı!

    Sıradaki Haber