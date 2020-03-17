Son dakika... Borsa İstanbul'dan flaş karar! İkinci bir duyuruya kadar kaldırıldı

Borsa Genel Müdürlüğü'nün KAP'ta yer alan açıklamasına göre, ilgili sıralarda %5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak ise uygulanmaya devam edecek.

GEÇEN HAFTA DÜZENLEMEYE GİDİLMİŞTİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) geçen hafta hisse senedi fiyatlarındaki ani dalgalanmalarda çalışan devre kesici uygulamasına ilişkin düzenlemeye gidilmişti.

Buna göre Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda %15-20 aralığında uygulanan fiyat marjının %10'a düşürülmesi, Yıldız Pazar ve Ana Pazar tüm gruplarda işlem gören paylarda uygulanan devre kesici tetikleme oranının da %5'e düşürülmesi kararlaştırılmıştı. Devre kesici tetikleme oranı" daha önce pazara göre %10 ile %7.5 arasında uygulanıyordu.