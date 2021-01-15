MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Burs ve kredi başvurularında ek süre tanındı
ABONE OL
15.01.2021 - 11:58 | | AA

Son dakika: Burs ve kredi başvurularında ek süre tanındı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini açıkladı.

Son dakika: Burs ve kredi başvurularında ek süre tanındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.

Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı.

Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

    Sakarya'da iğrenç haber! Köpeğe taciz mide bulandırdıSakarya’nın Arifiye ilçesinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Yabancı uyruklu kişinin, köpeğe cinsel tacizde bulunduğu görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. İsyan ettiren olay sonrası harekete geçen ekipler şahsı gözaltına aldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

    TUS ek tercih ekranı 2020/ 2.dönem: TUS taban puanları ve kontenjanları...

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

    Bu fotoğraftan saatler sonra ölüm haberi geldi! 'Kader böyleymiş'

    Bu fotoğraftan saatler sonra ölüm haberi geldi! 'Kader böyleymiş'

    Sıradaki Haber