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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı!
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    28.02.2020 - 10:03 | | milliyet.com.tr

    Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı!

    Son dakika haberine göre; TÜİK dördüncü çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı! Buna göre Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı. GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı.

    Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı!

    Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

    Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019 yılında 51 834 TL oldu

    2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 834 TL, ABD doları cinsinden 9 127 olarak hesaplandı.

    Finans ve sigorta faaliyetleri 2019 yılında %7,4 arttı

    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %3,7 ve tarım sektörü %3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,8 azaldı.

    Son dakika... Büyüme rakamları açıklandı

    Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

    Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019 yılında 51 834 TL oldu

    2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 834 TL, ABD doları cinsinden 9 127 olarak hesaplandı.

    Finans ve sigorta faaliyetleri 2019 yılında %7,4 arttı

    GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %3,7 ve tarım sektörü %3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,8 azaldı.

    GSYH 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu

    Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

    Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında %0,7 arttı

    Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,4 oldu.

    Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılı dördüncü çeyreğinde %6,8 arttı

    Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 azaldı.

    Mal ve hizmet ihracatı 2019 yılında %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı

    2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,4 ithalatı ise %29,3 arttı.

    İşgücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 arttı

    İşgücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %11,5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,5, net işletme artığı/karma gelir %16,7 arttı.

    2019 yılında işgücü ödemelerinin Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı %35,1 oldu

    İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %33,8 iken bu oran 2019 yılında %35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7'den %47,0'ye düştü. 

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