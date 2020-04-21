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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş idari izin kararı
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    21.04.2020 - 17:10 |

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş idari izin kararı

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü izinli sayılması kararlaştırıldı.

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Flaş idari izin kararı

    Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması zorun hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.

    Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı Flaş idari izin kararı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş corona virüs açıklaması: Salgında yatay seyre geçtikAK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
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