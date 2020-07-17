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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
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    17.07.2020 - 14:45 |

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil." dedi.

    Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

    Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı ile ilgili gazetecilerden gelen soruyu yanıtladı.

    Erdoğan, kıdem tazminatında son durum ile ilgili şunları söyledi:

    "Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil."

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