BİST87.8880EURO7,18-0,17USD6,430ALTIN308-1,74
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Dolar ne kadar oldu? 17 Mart döviz fiyatları...
    ABONE OL
    17.03.2020 - 07:53 |

    Son dakika: Dolar ne kadar oldu? 17 Mart döviz fiyatları...

    Vatandaşların bugünlerde en çok sorduğu soru 'dolar ne kadar' oldu. Corona virüs salgınının piyasaya etkileri de sürüyor. Dolar yeni güne 6.42 seviyesinde başladı.

    Son dakika: Dolar ne kadar oldu? 17 Mart döviz fiyatları...

    Corona virüs salgını global piyasaları vurmaya devam ediyor. Dün merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda yüzde 10 civarında düşüşler yaşandı.

    ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 12,9 düşüşle 1987'deki 'Kara Pazartesi'den bu yana en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 12,0, Nasdaq endeksi yüzde 12,3 düşüş gösterdi.

    Dolar/TL yeni güne 6.42 seviyesinden başlarken, euro/TL 7.2 seviyesini test ettikten sonra 7.18 seviyesinde seyrediyor.

    GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

    Ünlü iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandıFETÖ soruşturması kapmasında adliyeye sevkedilen iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son depremler: Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu?

    Son depremler: Bugün nerede ve ne zaman deprem oldu?

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Milyonlarca çalışana güzel haber!

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    'Nişanlıyken kaçırdı beni'

    Sıradaki Haber