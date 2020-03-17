Son dakika: Dolar ne kadar oldu? 17 Mart döviz fiyatları...

Corona virüs salgını global piyasaları vurmaya devam ediyor. Dün merkez bankalarının faiz indirimleri ve hükümetlerin parasal destek açıklamalarına rağmen tüm büyük borsalarda yüzde 10 civarında düşüşler yaşandı.

ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 12,9 düşüşle 1987'deki 'Kara Pazartesi'den bu yana en büyük kaybını yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 12,0, Nasdaq endeksi yüzde 12,3 düşüş gösterdi.

Dolar/TL yeni güne 6.42 seviyesinden başlarken, euro/TL 7.2 seviyesini test ettikten sonra 7.18 seviyesinde seyrediyor.

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