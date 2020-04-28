Son dakika: Dolar yeni günde ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramdan sonrası için normalleşme sinyalleri vermesi piyasalar için umut oldu.

Dolar/TL yeni güne 6.99 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 7.56 civarında seyrediyor.

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ERDOĞAN: TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada “Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı “Tünelin ucundaki ışığı gördük” diyerek tedbirlere uyulması durumunda hayatın normale dönmesi adına bir planı yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.