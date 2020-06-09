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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika! e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edilebilecek
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    09.06.2020 - 12:46 | | AA

    Son dakika! e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edilebilecek

    Gelen bir son dakika haberine göre; Vatandaşların, e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edebileceği bildirildi.

    Son dakika! e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edilebilecek

    Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dernekler Kanunu'nda yapılan değişiklikle, dernek üyeliğine kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin kimlik bilgilerinin, kabul edilme ve sona erme tarihinden itibaren 45 içinde il ve ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine bildirme yükümlülüğü getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, bu değişikle derneklerin her türlü iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılabileceğinin de hüküm altına alındığı vurgulandı.

    1 MİLYON 89 BİN 199 KİŞİ DERNEK ÜYELİĞİNİ SORGULADI

    Bu düzenlemeler çerçevesinde vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden derneklere üye olup olmadıklarını sorgulayabildiklerine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar bu hizmeti kullanarak 1 milyon 89 bin 199 kişinin dernek üyeliğini sorguladığına değinildi.

    Hayata geçirilen yeni uygulama ile vatandaşların siyasi partiler ve sendikalarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden dernek üyeliğinden istifa edebilmesine imkan sağlandığına dikkati çekilen açıklamada, derneklere üyelik başvurularının da e-Devlet'ten yapılabilmesi için çalışmaların devam ettiği bilgisi verildi.

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