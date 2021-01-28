MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Ekonomiye güven arttı!
ABONE OL
28.01.2021 - 10:01 |

Son dakika: Ekonomiye güven arttı!

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 96,2 oldu.

Son dakika: Ekonomiye güven arttı!

Sektörel güven endekslerinin hesaplanmasına kaynak olan işyeri eğilim anketleri kapsamında yapılan uygulama değişikliklerine bağlı olarak sektörel güven endeksleri ve alt endekslerinde yapılan ana revizyon, ekonomik güven endeksinde ana revizyona neden olmuştur. Ayrıntılı metodolojik bilgiye bülten ekinde verilen "Ekonomik Güven Endeksinde Yapılan Ana Revizyona İlişkin Metodolojik Doküman" dosyasından ulaşılabilir.

Ekonomik güven endeksi 96,2 oldu

Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında %4,0 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardıBursa'da yoğun kar yağışı altında ve eksi 1 derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, devriye gezen bekçi ve polis ekipleri kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Bodrum katta yakalandılar! 50 kişi...

Son dakika... Bodrum katta yakalandılar! 50 kişi...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika! Konya'da korkunç yangın... Anneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Son dakika! Konya'da korkunç yangın... Anneyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sıradaki Haber