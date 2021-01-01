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01.01.2021 - 09:52 |

Son dakika: Elektrik fiyatlarına zam geldi

Elektrik tarifelerinde tüm tüketici grupları için vergi ve fonlar dahil olmak üzere yaklaşık yüzde 6 zam yapıldı.

Son dakika: Elektrik fiyatlarına zam geldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'deki tarife tablolarından yapılan hesaplamaya göre, elektrik tarifelerinde mesken, sanayi ve ticarethane abone grupları için vergi ve fonlar dahil ortalama yüzde 6 artışa gidildi.

Söz konusu oran, tarife gruplarına göre ufak çaplı değişiklikler gösterebiliyor.

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