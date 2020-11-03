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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı!
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    03.11.2020 - 10:02 |

    Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı!

    Gelen son dakika haberine göre; TÜİK verilerine göre Tüketici fiyat endeksi (tüfe) yıllık %11,89, aylık %2,13 arttı.

    Son dakika... Enflasyon rakamları açıklandı!

    TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

    YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,67 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

    Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,22 ile giyim ve ayakkabı, %5,48 ile haberleşme ve %7,36 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,40 ile çeşitli mal ve hizmetler, %16,51 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %15,60 ile sağlık oldu.

    AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %0,09 İLE EĞLENCE VE KÜLTÜR GRUBUNDA OLDU

    Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.

    Ekim 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 52 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 324 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

    Minik Ayla'yı kurtaran kahramanlar konuştuİzmir’in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşlarındaki Ayla Gezgin isimli çocuk canlı olarak çıkarıldı. Küçük Ayda, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.
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