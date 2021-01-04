MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu
ABONE OL
04.01.2021 - 10:00 |

Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu

Son dakika gelen habere göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %14,6, aylık %1,25 arttı.

Son dakika: Enflasyon rakamları belli oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık'ta aylık %1,25, yıllık %14,60  arttı. Foreks anketinde beklenti aylık %0,95, yıllık %14,25 artış  yönündeydi. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın  aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış  gerçekleşti.

Yıllık düşüş gösteren tek grup %0,32 ile giyim ve ayakkabı oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana gruplar  sırasıyla, %0,65 ile alkollü içecekler ve tütün, %5,73 ile haberleşme  ve %6,84 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına  göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,12 ile  çeşitli mal ve hizmetler, %21,12 ile ulaştırma ve %20,61 ile gıda ve  alkolsüz içecekler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup %3,18 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında azalış  gösteren diğer ana gruplar, %0,58 ile çeşitli mal ve hizmetler, %0,03  ile eğitim ve %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna  karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Aralık ayında  artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,46 ile ev eşyası, %2,64 ile ulaştırma ve %2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Aralık 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin  ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 36 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 284 maddenin ortalama fiyatında ise artış  gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %14,52, aylık %1,11 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,11, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,52, bir önceki yılın aynı ayına  göre %14,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,83 artış  gerçekleşti.

"Dul erkek" kavgası kanlı bitti! Eşinin gözü önünde öldürüldüAdana’da eşinden boşandıktan sonra evlenmek isteyen şahıs, “dul” olduğu için kızın ailesi tarafından istenmeyince çıkan kavgada, ağabey eşinin gözü önünde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Seyhan Nehri’ne düştü, işçiler kurtardı

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Yılbaşı ikramiyesi nereden alınır, nereye yatacak? Yılbaşı ikramiyeleri - amorti ne zamana kadar alınır?

Sıradaki Haber