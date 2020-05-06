Son dakika... EPDK, İGDAŞ'a soruşturma açtı

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) aldığı kararla özellikle “karantina bölgeleri” için kıyasen fatura uygulamasına geçildi.

Ancak bunun dışındaki bölgelerde -yani Türkiye’nin büyük bölümünde elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketleri sayaçları okumaya ve abonelere gerçek tüketimlerine göre fatura düzenlemeye devam ediyor.

EPDK; İstanbul’da ikamet eden doğal gaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek inceledi ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ’ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit etti.

Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine göre abonelere çıkarılacak faturaların ortalama 25 günden az 35 günden fazla olmaması gerekirken, İGDAŞ’ın vatandaşlara 40-45 günlük fatura kestiği belirlendi.

EPDK İGDAŞ’A SORUŞTURMA AÇTI

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma başlattık. Gerekeni yapacağız” dedi.

Elektrik ve doğal gaz sayaçlarının yapılan işin terazisi olduğunu; vatandaşların, sayaçların doğruluğu ve okuma işlemlerinin güvenilirliği konusunda asla tereddüde düşürülmemesi gerektiğini hatırlatan EPDK Başkanı: “Sayaçların okunma süreleri belli… Bütün şirketler de ona göre sorumluluklarını bilecek, titizlikle görev yapacak… Sayaçları okurken, faturaları düzenlerken tüketicinin kafasında soru işareti oluşturursanız, vatandaşı mağdur ederseniz elbirliği ile bugünlere getirdiğimiz koskoca bir sektöre zarar verirsiniz. EPDK olarak bu konuda çok hassasız. Dağıtım şirketleri 25 yıldır, biz de kurum olarak 18 yıldır bu sürecin içindeyiz.

Doğal gaz sektöründe faturalandırmalar ile ilgili daha önce böylesi şikayetlerle karşılaşmamıştık. Bundan sonra da tekrarlanmamasını, uzun yıllara dayalı bu güvenin zedelenmemesini umuyoruz. Özel şirket olsun, belediye iştiraki olsun bizim için farklı değil… İçinden geçtiğimiz bu süreçte vatandaşlarımızın mağdur edilmesine, sektörümüze halel gelmesine

asla müsaade etmeyiz” dedi.

Başka illerden de yüksek doğal gaz faturalarıyla ilgili tüketici şikayetlerinin EPDK’ya gelmeye başladığını belirten Yılmaz şunları söyledi: “Vatandaşımız rahat olsun, bize güvensin… Onlara bir cep telefonu, bir mail kadar yakınız. Faturalarla ilgili şüphesi olan kurumumuzun internet sitesi üzerinden bize başvursun. Şikayetleri tek tek inceliyor ve gerekli adımları atıyoruz. İGDAŞ soruşturması sonucunda da Kurulumuz mevzuata aykırılığı sabit görürse gerekli yaptırımları uygulayacağız.”