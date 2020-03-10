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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzin ve motorine büyük indirim...
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    10.03.2020 - 14:04 |

    Son dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzin ve motorine büyük indirim...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.

    Son dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzin ve motorine büyük indirim...

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    "Koronavirüs küresel bir ekonomik krize de sebebiyet veriyor. Petrol fiyatları da rekor seviyede düştü. Bu bağlamda petrol fiyatlarının düşmesini Rusya/Suudi Arabistan çekişmesi kapsamında nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ekonomik anlamda bu krizden nasıl etkilenir, benzin fiyatları Türkiye’de düşer mi?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

    "Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30’a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız."

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