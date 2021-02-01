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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: İzin vermeyeceğiz
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01.02.2021 - 20:18 |

Son dakika... Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir. Yılın ikinci yarısında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizde aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz. Tarla veya fabrikayla market arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması bizi de rahatsız ediyor. Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz

Edirne'de sağanak nedeniyle akarsuların debisi yükseldiSabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Sağanak nedeniyle Güney Çevre Yolu'ndaki bir mermer işletmesini su bastı.
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