31.03.2020 - 15:59 |
Son dakika... Fed'den yeni corona hamlesi
ABD Merkez Bankası (Fed), yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.
Corona virüsle mücadelede yeni yöntem! Tütün...Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, corona virüsle mücadele için Akdeniz Üniversitesi'nde aşı çalışması yaptıklarını söyledi. İklim odasında özel yetiştirilen bir tütün bitkisi olan 'Nicotiana benthamiana' üzerinde çalışma yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Mammedov, “Geliştirdiğimiz aşının neredeyse tüm mutasyonlara karşı etkili olmasını bekliyoruz" dedi.