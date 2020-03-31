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    Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika... Fed'den yeni corona hamlesi
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    31.03.2020 - 15:59 |

    Son dakika... Fed'den yeni corona hamlesi

    ABD Merkez Bankası (Fed), yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattığını duyurdu.

    Son dakika... Fed'den yeni corona hamlesi

    Ayrıntılar geliyor...

    Corona virüsle mücadelede yeni yöntem! Tütün...Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, corona virüsle mücadele için Akdeniz Üniversitesi'nde aşı çalışması yaptıklarını söyledi. İklim odasında özel yetiştirilen bir tütün bitkisi olan 'Nicotiana benthamiana' üzerinde çalışma yürüttüklerini anlatan Prof. Dr. Mammedov, “Geliştirdiğimiz aşının neredeyse tüm mutasyonlara karşı etkili olmasını bekliyoruz" dedi.
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