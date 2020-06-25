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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Gram altın kaç para? Altın fiyatlarında son durum
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    25.06.2020 - 09:55 |

    Son dakika: Gram altın kaç para? Altın fiyatlarında son durum

    Son dakika haberlere göre, altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor. İşte Serbest piyasa altın fiyatlarındaki son durum haberimizde...

    Son dakika: Gram altın kaç para? Altın fiyatlarında son durum

    Son dakika haberi...Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler arayışa koyuldu. Altının alış ve satış durumundan haberdar olmak isteyenler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını tek tek araştırıyor. İşte 25 Haziran 2020 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    Gram altın bugün alış fiyatı 388,43 TL, satış fyatı 389,42 TL

    Çeyrek altın bugün alış fiyatı 629,10 TL, satış fiyatı 637,40 TL

    Yarım altın bugün alış fiyatı 1.258,20 TL, satış fiyatı 1.273,30 TL

    Tam altın bugün alış fiyatı 2.516,50 TL, satış fiyatı 2.536,90 TL

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      Sosyal medya fenomeni Perihan Kılıçelli ölümden döndüSon dakika haberlere göre, Denizli'nin Kale ilçesindeki, ailesini ziyarete giden, sosyal medyada çektiği dans videolarıyla tanınan Perihan Kılıçelli (17), 3’üncü kattaki evlerinin balkonundan binanın girişindeki iş yerinin tentesine düştü. Ölümden dönen Kılıçelli’nin omuriliğinde zedelenme oluştu.
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