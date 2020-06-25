Son dakika: Gram altın kaç para? Altın fiyatlarında son durum

Son dakika haberi...Altın fiyatları hakkında bilgi almak isteyenler arayışa koyuldu. Altının alış ve satış durumundan haberdar olmak isteyenler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarını tek tek araştırıyor. İşte 25 Haziran 2020 Perşembe gününe ait güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın bugün alış fiyatı 388,43 TL, satış fyatı 389,42 TL

Çeyrek altın bugün alış fiyatı 629,10 TL, satış fiyatı 637,40 TL

Yarım altın bugün alış fiyatı 1.258,20 TL, satış fiyatı 1.273,30 TL

Tam altın bugün alış fiyatı 2.516,50 TL, satış fiyatı 2.536,90 TL

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