Son dakika haberi: 2021 Milli Piyango Çekilişi Amorti sayıları açıklandı! İşte amorti kazanan numaralar...

Son dakika haberlere göre, Milli Piyango 2021 Yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı ve büyük ikramiye, amorti kazanan numaralar da paylaşıldı. Vatandaşlar bilet numaralarının kazandırıp kazandırmadığını öğrenmek için harekete geçti. Bu yıl Millipiyangoonline.com sitesi üzerinden öğrenilen Milli Piyango Yılbaşı özel çekiliş sonuçları büyük ilgi görmeye başladı. Herhangi bir tutar kazanamayan vatandaşlar amorti rakamlarına umutlandı. Amorti rakamlarıyla birlikte en azından bilet fiyatlarını geri almak isteyen vatandaşlar 2021 Milli Piyango Çekilişi Amorti sayıları kaç arayışına girdi. Çeyrek bileti olan vatandaşlar amorti rakamı tutturduğunda 25 TL bilet fiyatını, yarım bileti olanlar 50 TL bilet fiyatını, tam bileti olanlar ise amorti rakamı tutturduğunda 100 TL bilet fiyatını geri alabiliyor. İşte Mili Piyango 2021 Yılbaşı özel çekilişinde çıkan amorti sayıları…

MİLLİ PİYANGO 2021 AMORTİ ÇIKAN NUMARALAR AÇIKLANDI!

Kanal D'den canlı olarak yayımlanan yılbaşı özel çekilişinde amorti kazanan numaralar belli oldu. Buna göre biletlerinde 0 ve 5 rakamları olanlar amorti ikramiyesi almaya hak kazandı.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

Yılbaşında amorti denince...

Bildiğiniz üzere her sene yılbaşında milli piyango çekilişi olur ve büyük ikramiye dağıtılır. Milli piyango biletinin son rakamına göre milli piyango dairesi amorti ikramiye dağıtır. Bu amorti ikramiye ise aldığınız biletin parasına eşittir. Buradan anlayacağınız üzere biletinizdeki son rakam milli piyango çekilişindeki rakam ile aynı ise verdiğiniz biletin parasını almaya hak kazanırsınız ve ne kâr ne de zarar etmiş olursunuz. Sözcüğün tanımı tam da buradadır. Yani verdiğiniz parayı geri alıyorsunuz ve ne kâr ne de zarar etmiş oluyorsunuz. Yatırımınızı amorti etmiş oluyorsunuz.