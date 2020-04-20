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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberi... Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı
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    20.04.2020 - 23:05 | | AA

    Son dakika haberi... Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

    Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

    Son dakika haberi... Bakan Selçuk duyurdu: Başvurular e-Devlet üzerinden başladı

    Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

    Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

    Bakan Selçuk, bir diğer paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programına 3.Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık." ifadelerini kullandı.

    30 metrelik uçurumdan yuvarlandıBursa'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Hilal İçöz ve kuzeni Zeynep Yılmaz yaralandı. İçöz'ün ellerini dezenfekte etmeye çalışırken otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdiği belirlendi.
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