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    04.03.2020 - 08:02 |

    Son dakika haberi: Bakanlık'tan koronavirüs açıklaması! Maske ihracatı için izin alınacak...

    Ticaret Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ihracatı yoğun olarak yapılan kişisel koruyucu donanım ile bazı tıbbi malzemelere ilişkin olarak önlem aldı. Bazı ürünler ön izne bağlı olarak ihraç edilebilecek.

    Son dakika haberi: Bakanlık'tan koronavirüs açıklaması! Maske ihracatı için izin alınacak...

    Koronavirüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelere yapılan tıbbi ve kişisel koruyucu donanım ihracatı nedeniyle Ticaret Bakanlığı önlem aldı. 

    Ticaret Bakanlığı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ilişkin olarak değişikliğe gitti. Bundan sonra kişisel koruyucu donanım olan gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli maskeler, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler ile Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya sürülen tıbbi ve cerrahi maske ile tıbbi steril/non-steril eldivenlerin ihracatı ön izne bağlı hale geldi.

    Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Milliyet'te Gündem (4 Mart 2020)İşte gündemin öne çıkan başlıkları...
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