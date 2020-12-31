SON DAKİKA Haberler... Amorti belli oldu! 2021 Milli Piyango çekilişinde hangi biletler amorti kazandı? İşte amorti rakamları...

Amorti rakamları ne oldu? 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar amorti rakamlarını araştırıyor. Amorti için belirlenen 2 rakam hangileri oldu? Milli Piyango’da büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar biletlerine çıkan ikramiyeyi sorgulamaya başladı. Milliyet.com.tr online bilet sorgulama ekranına bilet numaranızı yazarak kolaylıkla biletine isabet eden ikramiyeyi görebiliyorsunuz. Büyük ikramiyeyi kaçırdığını gören vatandaşlar daha küçük ikramiyelere özellikle amorti çıkıp çıkmadığına bakıyor. Bir bilete amorti çıkması halinde bilet parasını kazanmış oluyorsunuz. İşte 2021 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti rakamları…

HANGİ BİLETLER AMORTİ KAZANDI?

Milli Piyango 2021 çekilişinin sonuçları belli oldu. Sıralı tam listenin yayınlanması ile vatandaşlar satın aldıkları Milli Piyango biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorguluyor. Milli Piyango çekilişi amorti ve büyük ikramiye biletinin açıklanması ile sona erdi.

Biletlerinde 0 ve 5 rakamları olanlar amorti ikramiyesi almaya hak kazandı.

AMORTİ ÇIKAN BİLETLER NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Bir bilete amorti çıktıysa bilet parasını kazanmış kabul ediliyor. Tam biletse ikramiyenin tamamı, yarım biletse çıkan ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin dörtte birini almış oluyorsunuz.