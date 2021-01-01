SON DAKİKA Haberler... Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel Çekilişi sonuçları açıklandı! Online olarak kazanan numaraları sorgulamak için tıklayın!

Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango için uzun zamandır sabırsız bir bekleyiş söz konusuydu. Tarihler 31 Aralık’ı gösterdiğine heyecan gitgide arttı. 2020 koronavirüs kabusu ile boğuşmakla geçerken 2021’den beklentiler bir hayli yüksek… Beklentileri artıran en önemli hususların başında ise Milli Piyango biletleri geliyor. Yeni yıla zengin uyanmak isteyen vatandaşlar biletlerini günler öncesinden aldılar. Saatler 14.30’u gösterdiğinde çekiliş başladı ve saat 23.00’e kadar sürdü.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Saat 23.00’te işte asıl heyecan başladı. Canlı yayında 100 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi yapıldı. Bu çekilişin hemen ardından yılbaşı bileti alanlar online sorgulama için yoğun bir araştırmaya girişti. Biletlerinizi hem Milliyet’ten hem de millipiyangoonline.com sitesinden online olarak sorgulayabilirsiniz.

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