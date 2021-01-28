Son dakika haberleri: İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.
5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasındaEsenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.