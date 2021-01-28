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28.01.2021 - 15:56 | | DHA

Son dakika haberleri: İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam!

Son dakika gelen habere göre İstanbul'tda yediemin otoparklarına yüzde 44 zam yapıldı.

Son dakika haberleri: İstanbul'da yediemin otoparklarına yüzde 44 zam!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. 

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantında yediemin otoparklarına yüzde 44'lük zam gündeme geldi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Çok büyük bir tepki alacağını zannetmiyorum. Zaten bugün özellikle şehir merkezinde ödenen otopark ücretlerinin çok çok altında baktığımız zaman" diye konuştu.

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