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HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri: Ocak ayı kira zammı belli oldu!
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03.02.2021 - 13:54 |

Son dakika haberleri: Ocak ayı kira zammı belli oldu!

Ocak ayı enflasyonu açıklandı. TÜİK'in duyurduğu rakamla birlikte kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel oranlar üzerinden kira kontratını yapacak.

Son dakika haberleri: Ocak ayı kira zammı belli oldu!

Milyonlarca ev sahibi ve kiracının beklediği rakamlar bugün duyuruldu. Ocak ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

Ocak ayında enflasyon yıllık yüzde 14.97 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 12.53 rakamı ortaya çıktı.

Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12.53 oldu.

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