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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri: Trump '484 milyar dolarlık' onay!
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    24.04.2020 - 20:30 | | AA

    Son dakika haberleri: Trump '484 milyar dolarlık' onay!

    ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan ve Kongre'den geçen 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını onayladı.

    Son dakika haberleri: Trump '484 milyar dolarlık' onay!

     

    Trump, daha önce sırasıyla Senato ve Temsilciler Meclisinin onayını alan söz konusu yasa tasarısını Oval Ofis'te düzenlenen törenle imzaladı.

    Söz konusu tasarıya desteğini sık sık dile getiren Trump, tasarı masasına gelir gelmez imzalayacağını söylemişti.

    Ek bütçenin kapsamında ne var?

    Salgın sebebiyle faaliyetlerini durduran küçük işletme sahipleri ve finansal açıdan zorluk çeken vatandaşlara 320 milyar dolar ayrılan tasarıda, hastaneler için 75 milyar dolar, küçük işletmelere acil afet kredisi için 60 milyar dolar ve diğer bazı kalemlerde de ilave bütçe ayrılması öngörülüyor.

    Tasarıda ayrıca, daha fazla Kovid-19 testi uygulanması ve salgının kontrolü için 25 milyar dolar ekstra ödenek ayrılması isteniyor.

    Yasa tasarısı salı günü Senatodan, dün de Temsilciler Meclisinden geçmişti.

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