Son dakika.... Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

"Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."