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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika.... Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı
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    09.06.2020 - 09:08 | | DHA

    Son dakika.... Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı

    Hazine, Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi için Euroclear Bank ile anlaştı.

    Son dakika.... Hazine takas saklama hizmeti için Euroclear Bank ile anlaştı

     Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

    "Devlet İç Borçlanma Senetlerine (DİBS) takas ve saklama hizmeti verilmesi hususunda yabancı merkezi saklama kuruluşu (YMSK) Euroclear Bank ile mutabakata varılmıştır.

    "Euroclear Bank saklama özelliği ile yurt dışı yerleşiklerin; TL, dolar, euro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacaktır."

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