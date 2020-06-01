01.06.2020 - 16:54 |
Son dakika I Bakan Albayrak'tan Peak'in Zynga'ya satışıyla ilgili açıklama
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yerli oyun şirketi Peak'in 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satışıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Albayrak açıklamasında, "Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" dedi.
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!