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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika I Bakan Albayrak'tan Peak'in Zynga'ya satışıyla ilgili açıklama
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    01.06.2020 - 16:54 |

    Son dakika I Bakan Albayrak'tan Peak'in Zynga'ya satışıyla ilgili açıklama

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yerli oyun şirketi Peak'in 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satışıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Albayrak açıklamasında, "Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!" dedi.

    Son dakika I Bakan Albayrak'tan Peak'in Zynga'ya satışıyla ilgili açıklama

    Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

    Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!

    Son dakika I Bakan Albayraktan Peakin Zyngaya satışıyla ilgili açıklama

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