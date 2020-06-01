Son dakika I Bakan Albayrak'tan Peak'in Zynga'ya satışıyla ilgili açıklama

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar!