22.03.2020 - 01:04 |
Son dakika | İcra-iflas takipleri corona virüs nedeniyle durduruldu
Son dakika haberine göre corona virüsü tedbirlerine yeni bir karar daha eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.