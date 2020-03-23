BİST84.246-1,81EURO7,040,33USD6,560,17ALTIN327,953,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı
    ABONE OL
    23.03.2020 - 22:14 | | AA

    Son dakika | IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı

    Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle bu yıl küresel resesyon beklediğini bildirdi.

    Son dakika | IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı

     

    Georgieva, Kovid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

    İnsanları salgından korumak ve ekonomiye verdiği zararı azaltmak için ülkelerin birlikte çalışması gerektiğini vurgulayan Georgieva, şimdi dayanışma zamanı olduğunu ve bunun G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının da ana temasını oluşturduğunu kaydetti.

    2021'de toparlanma beklentisi

    Georgieva, toplantıda vurguladığı konulara değinerek, "Küresel büyümenin görünümü 2020 için negatif, küresel finansal kriz zamanında olduğu gibi belki de daha kötü bir resesyon bekleniyor. Ancak 2021'de toparlanma bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemine değinen Georgieva, salgının ekonomik etkisinin şiddetli olacağını, virüsün hızlı durdurulması halinde iyileşmenin de o kadar hızlı ve güçlü olacağını aktardı.

    Georgieva, birçok ülkenin sağlık sistemini geliştirmek, salgından etkilenen çalışanlar ve işletmeleri korumak için aldığı olağanüstü mali tedbirleri desteklediklerini belirterek, büyük merkez bankalarının parasal politikayı genişletmek için attığı adımları da memnuniyetle karşıladıklarını vrguladı.

    IMF'den 80 ülke yardım istedi

    Gelişmekte olan birçok ekonominin ve düşük gelirli ülkelerin önemli zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Georgieva, "Yatırımcılar, krizin başlangıcından bu yana gelişmekte olan piyasalardan 83 milyar dolar çekti, bu şimdiye kadarki en büyük sermaye çıkışı olarak kaydedildi." ifadesini kullandı.

    Georgieva, IMF olarak kriz ve etkisini azaltmaya yönelik politika eylemleri üzerinde yoğunlaştıklarını belirterek, "Acil finansmanı büyük ölçüde artıracağız, yaklaşık 80 ülke yardımımızı istiyor ve güçlü bir koordineli mücadele için diğer uluslararası finanas kurumlarıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Salgınla mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini kullanmaya hazır olduklarını anımsatan Georgieva, bazı düşük ve orta gelirli ülkelerin IMF'den küresel finansal kriz zamanında uyguladıkları Özel Çekme Hakkı (SDR) dağıtımı yapmasını talep ettiğini ve bu seçeneği üyelerle görüştüklerini bildirdi.

    İtalya'da corona virüsten can kaybı 6 bini geçtiİtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı bugün 601 kişi artarak, 6 bin 77'ye yükseldi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldi

    İrlanda'dan 305 öğrenci Sivas'a geldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

    Sıradaki Haber