BİST109.7560.48EURO7.710.05USD6.78-0.11ALTIN375.270.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... İşini kaybedenler işe geri alınırsa teşvik verilecek
    ABONE OL
    10.06.2020 - 12:38 | | AA

    Son dakika... İşini kaybedenler işe geri alınırsa teşvik verilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Kalkanı Paketi’nin yolda olduğunu söyledi. İşini kaybedenler işe geri alınırsa teşvik verilecek.

    Son dakika... İşini kaybedenler işe geri alınırsa teşvik verilecek

    Hem iş arayanlar için hem de işini kaybedenler için umut olacak İstihdam Kalkanı Paketi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada iş dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

    İşini kaybedenler, çek yükümlülükleri, kamu bankalarının sermayesine ilişkin yapılacak yenilikler belli olmaya başladı.

    İŞİNİ KAYBEDENLER İŞE ALINIRSA İŞVERENE DESTEK

    1 Ocak 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında işini kaybedenler tekrar işe alınırsa işveren desteklenecek. Devlet işverenin maliyetini işverenle paylaşacak.

    25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için de pakette yenilikler var. Bu şartlardaki kişilere esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma modeli sunulacak. Buna katılan işverenlere teşvik verilmesi bekleniyor.

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK

    İşten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin kolaylaştırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayanlar için de nakdi ücret desteği veriliyordu, bunun devam etmesi bekleniyor. İş yerleri ilave istihdam sağlarsa teşvik edilecek.

    EK YÜKÜMLÜLÜKLERİ UZUYOR

    Çek yükümlülüğüne 9 ay erteleme geliyor. Kamu bankalarının sermayeleri güçlendirilecek. Türkiye’den emekli yurtdışındakiler için part-time iş imkanı sağlanacak. Kredi gibi sözleşmelerin elektronik olarak yapılması imkanı gelecek.

     

    İşte dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarıAvustralya'da, Queensland Çevre ve Bilim Departmanı'ndan (DES) bilim insanları, dünyanın en büyük yeşil kaplumbağa yuvalarını drone ile görüntüledi. 64 bin yeşil kaplumbağa Raine Adası'nda renkli görüntülere neden oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gökmen Çiçek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Afyon Valisi Gökmen Çiçek hangi görevlerde bulundu?

    Gökmen Çiçek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Afyon Valisi Gökmen Çiçek hangi görevlerde bulundu?

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

    Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

    Son depremler neler? En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

    Sıradaki Haber