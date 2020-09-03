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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
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    03.09.2020 - 11:35 |

    Son dakika... İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.

    Son dakika... İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı

    Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

    Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

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