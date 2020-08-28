BİST1.1090.00EURO8.730.38USD7.34-0.10ALTIN459.820.86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu
    ABONE OL
    28.08.2020 - 09:59 | | AA

    Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

    Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

    “Ağustos ayına ilişkin ödemeler 3-4 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak”

    IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

    Bacağını sarkıtarak araba sürdüİstanbul-Tekirdağ yolunda bir vatandaşın bacağını camdan sarkıtarak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nihat Hatipoğlu'nun durumu nasıl oldu? Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun yaşı ve hayatı merak ediliyor

    Nihat Hatipoğlu'nun durumu nasıl oldu? Koronaya yakalanan Nihat Hatipoğlu'nun yaşı ve hayatı merak ediliyor

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Ankara'nın gündeminde neler var?

    Ankara'nın gündeminde neler var?

    Yazar Musa Dinç kimdir? 'Gül ve Düşün' çocuk kitabının yazarı Musa Dinç'ten skandal ifadeler...

    Yazar Musa Dinç kimdir? 'Gül ve Düşün' çocuk kitabının yazarı Musa Dinç'ten skandal ifadeler...

    Sıradaki Haber