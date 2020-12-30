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30.12.2020 - 07:03 |

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: İşten çıkarma yasağı uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı,17 Ocak 2021'ten itibaren 2 ay daha uzatılmıştı.

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