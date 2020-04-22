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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberleri: Kamuda çalışanlar dikkat! İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme
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    22.04.2020 - 17:14 |

    Son dakika haberleri: Kamuda çalışanlar dikkat! İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

    Son dakika haberine göre; corona virüs kapsamında kamu çalışanlarının mesai saatlerinde düzenlemeye gidildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda, "27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır" denildi.

    Son dakika haberleri: Kamuda çalışanlar dikkat! İstanbul'da mesai saatlerine düzenleme

    İstanbul'da kamu çalışanları için mesai saatlerinde corona virüs tedbirleri kapsamında düzenlemeye gidildi.

    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

    Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 100’üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

    İstanbul’da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

    27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

    Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

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