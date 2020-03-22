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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı verildi
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    22.03.2020 - 23:29 | | AA

    Son dakika | Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı verildi

    Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, corona virüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemi uygulanabilmesine ve idari izin verilmesine ilişkin genelge yayınlandı.

    Son dakika | Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı verildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler konulu genelge Resim Gazetede yayımlandı.

    Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek.

    Genelgeye göre, daha önce Kovid-19 kapsamında idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edeceği bildirildi.

    Yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar, genelge kapsamında belirlenecek esaslar dahilinde idari izinli sayılabilecek.

    Son dakika | Kamu çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı verildi

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