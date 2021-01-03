Son dakika... Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvurdu

Hayat Kimliğinle Kolay uygulaması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eylül ayında tanıtıldı. O günden bugüne yeni nesil kimlik kartı uygulamasından 800 bin kişi yararlandı. Yeni nesil kimlik kartının özelliği çipli kimliklere ehliyet bilgilerinin de yüklenmesi, iki kart yerine tek kart taşınmasını sağlaması.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartındaki işletim sisteminden kimlik kartı başvurusunun alınmasıyla kimlik kartının basımına kadar olan süreçteki bütün yazılımlar, İçişleri Bakanlığı'nda görevli mühendisler tarafından yerli ve milli olarak geliştirildi.

EN YÜKSEK TALEP İSTANBUL'DAN

Vatandaşların trafikte yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulamaya en yüksek talep 117 bin 898 kişi ile İstanbul'dan geldi. İstanbul'u Ankara, Antalya ve İzmir takip etti.

Kullanılmaya başlanmasının üzerinden 3 ay geçmesine karşın 18-25 yaş grubundaki 111 bin 737 genç uygulamadan faydalandı.

Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre etmek isteyenlerin nüfus müdürlükleri, çağrı merkezi ve internet sitelerinden randevu alması gerekiyor.