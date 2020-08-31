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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika... Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
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    31.08.2020 - 00:13 | | AA / İHA

    Son dakika... Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

    Gelen son dakika haberine göre; Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

    Son dakika... Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

    Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

    Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

    Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

    BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneğinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “SosyalKorumaKalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

    Son dakika... Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

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