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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika | Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek
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    04.03.2020 - 01:54 | | AA

    Son dakika | Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

    Gelen son dakika haberine göre; Dünya Bankası Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere yardımcı olmak amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini devreye sokacağını bildirdi.

    Son dakika | Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

     

    Dünya Bankasından yapılan açıklamada, söz konusu finansmanın, üye ülkelerin Kovid-19 salgınına etkili yanıt verebilmesi ve salgının dramatik etkilerinin hafifletilmesi amacıyla tasarlandığı belirtildi.

    Açıklamada, "Kovid-19, 60'tan fazla ülkeye yayıldığı için Dünya Bankası Grubu, küresel salgının tıbbi ve ekonomik etkileriyle mücadele eden ülkelere acil destek amacıyla yaklaşık 12 milyar dolarlık başlangıç paketini kullanıma sunacak." ifadesi kullanıldı.

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    Bankanın sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için gelişmekte olan ülkelere yardım edeceğine işaret edilen açıklamada, salgının ekonomik etkilerinin azaltılması için de özel sektörle çalışılacağı aktarıldı.

    Açıklamada, finansman paketi kapsamında, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelere hibeyle düşük faizli kredilerin sağlanacağı, grubun özel sektördeki kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) aracılığıyla ise iş ortamının sürdürülebilirliği için gereken desteğin sunulacağı ifade edildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve esnek çözümler sağlamak için çalıştıklarını, acil durum finansmanı, politika tavsiyesi ve teknik yardımın bunlara dahil olduğunu bildirdi.

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