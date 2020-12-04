Son dakika: KYK burs sonuçları açıklandı mı 2020? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Kasım 2020 tarihinde KYK burs başvuruları sonra erdi. Üniversite öğrencileri burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Büyük bir heyecanla beklenen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.