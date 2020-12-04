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04.12.2020 - 21:08 |

Son dakika: KYK burs sonuçları açıklandı mı 2020? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları öğrenciler tarafından heyecanla araştırılıyor. KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasıyla beraber sonuçlar merak edilmeye başlandı. Peki KYK 2020 burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...

Son dakika: KYK burs sonuçları açıklandı mı 2020? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçları gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. 8 Kasım 2020 tarihinde KYK burs başvuruları sonra erdi. Üniversite öğrencileri burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonuçları üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Büyük bir heyecanla beklenen KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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